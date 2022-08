Tutto pronto per l'Adriaticoast di Novafeltria, l'evento di mtb con un panorama unico

Turismo

Novafeltria

| 07:31 - 29 Agosto 2022

I ciclisti della Valmaracing impegnati nelle loro escursioni.

Un appuntamento molto atteso dagli amanti delle "ruote grasse", sempre molto partecipato perché l'Alta Valmarecchia, con i suoi paesaggi mozzafiato, permette l'allestimento di percorsi spettacolari. Domenica 4 settembre torna l'Adriaticoast a Novafeltria, che ospiterà dunque l'ottava tappa della manifestazione dedicata alla mountain bike.



La tappa novafeltriese è organizzata nello specifico dalla locale associazione ciclistica Valmaracing. Due i tracciati: quello corto di 21 km, con dislivello di 700 metri, quello lungo di 39 km con dislivello di 1350 metri. Il tracciato, quasi interamente fuoristrada, tranne alcuni brevi tratti di asfalto di collegamento tra i sentieri, attraverserà tutta l'Alta Valmarecchia: partenza dalle 8.30 alle 9.30 a Novafeltria, in piazza Vittorio Emanuele, con salita fino a Monte Benedetto dove si raggiungerà il punto di altitudine maggiore. Discesa verso Sant'Agata Feltria, nuova salita a Monte Benedetto e nuova discesa, con passaggio attraverso i borghi medievali di Sartiano e Torricella. Due i ristori previsti lungo i percorsi. All'arrivo, sempre in piazza Vittorio Emanuele, il pasta party e la novità, lo spritz party animato dal dj set di Lollo.



INFO Iscrizione costo € 10, si può partecipare anche con Ebike. Possibilità di noleggio sul posto. Per informazioni Davide Soli 335 7255868, Marco Magnani 349 4217418