Misano Adriatico: gli eventi del weekend, tra Portovida e Tali e Quali

13:38 - 25 Agosto 2022



In attesa degli eventi targati Dedikato, che accompagneranno la settimana del Gran Premio Gryfyn di San Marino e della Riviera di Rimini, a Misano Adriatico si apre un altro weekend di appuntamenti dedicati a piccoli e grandi.



Prosegue, al Palasport Rossini, la 46esima rassegna nazionale di pattinaggio artistico AICS che, fino al 9 settembre, vedrà coinvolti più di 3mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, appartenenti a oltre 170 società provenienti da 16 differenti Regioni italiane. Circa 400 le gare in programma nei 19 giorni di manifestazione.



Domani (venerdì 26 agosto), dalle 18, torna la Portovida, l’appuntamento con mercatini di artigianato e artisti di strada a Portoverde. Alle 21:30, in Piazza della Repubblica, terzo e ultimo appuntamento con Tali e Quali, il music show che porterà sul palco il finalista dell’omonimo programma televisivo di Raiuno Gianfranco Lacchi, nelle vesti di Gianni Morandi. Sempre alle 21:30, al Parco del Sole di Misano Brasile, andrà in scena il Mini talent Show.



Sabato 27 agosto, in Piazza della Repubblica, torna il Kids Show, mentre domenica, alle 22:00, l’appuntamento è con il tradizionale Welcome Show. Sempre domenica, alle 21:00, al Parco del Sole di Misano Brasile si balla con la serata danzante.