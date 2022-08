Grande serata per ricordare Mauro Zanni a un mese dalla scomparsa

Attualità

Savignano sul rubicone

| 17:07 - 24 Agosto 2022

Mauro Zanni.

Ad un mese dalla scomparsa di Mauro Zanni, compianto professore di inglese dell’istituto superiore Marie Curie di Savignano sul Rubicone, un gruppo di ex alunni, colleghi e amici del docente hanno deciso di organizzare nella serata di venerdì 26 agosto presso il campo da calcio della parrocchia di Castelvecchio a Savignano una serata in suo onore dal titolo “Musica e parole per Mauro”.



“Sarà una serata di festa, ricordi, emozioni, parole e musica.” Dichiarano i ragazzi che stanno organizzando l’appuntamento. “Un grande abbraccio che ci scambieremo per ricordare il grande, generoso, ironico, pungente, punto di riferimento, aggregatore ed insegnante che è stato Mauro per noi.”



Sarà un’occasione anche per poter raccogliere donazioni di cui beneficerà l'Istituto Oncologico Romagnolo, che sarà presente con un banchetto.



L’evento è patrocinato dal comune romagnolo con il sostegno della cooperativa Il Solco e di Savignano Eventi. Per maggiori informazioni è possibile rispondere a questa mail o contattare il numero 3515350385 (Lorenzo).