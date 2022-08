Morto il 18enne coinvolto nell'incidente in moto. Si chiamava Simone De Luigi

Cronaca

Rimini

| 15:23 - 22 Agosto 2022

Nel riquadro Simone De Luigi.

Non ce l'ha fatta Simone De Luigi, il giovane motociclista sammarinese coinvolto nel grave incidente stradale avvenuto nella notte di ieri (21 agosto) in via Popilia a Viserba di Rimini.

Simone aveva da poco compiuto i 18 anni ed era una giovane promessa del tennis sammarinese. Nella notte, mentre era a bordo della sua moto 125 in compagnia di un'amica, rimasta gravemente ferita, stava procedendo sulla statale in direzione Nord quando ha repentinamente cambiato senso di marcia. Ha fatto un'inversione a 'U' senza accorgersi dell'auto, una Mini, che sopraggiungeva nella direzione opposta, causando un violento frontale. Si è spento nella notte all'Ospedale "Bufalini" di Cesena.



La Federazione Sammarinese Tennis si stringe al dolore della famiglia con un messaggio di cordoglio: Simone - si legge nella nota "aveva fatto parte della Nazionale sammarinese in due edizioni di Coppa Davis, tra cui quella di quattro settimane fa a Baku, in Azerbaijan. Un ragazzo solare ed educato, capace di entrare nel cuore delle persone. Un allievo ed un amico che mancherà tremendamente a tutti".



"Tutto il movimento tennistico biancazzurro - conclude la nota - a cominciare dai membri del Consiglio Federale, dai Maestri della Scuola Federale e dai compagni di squadra, si stringe attorno alla famiglia in questo drammatico momento".