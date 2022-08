Scontro tra auto e moto sull'Adriatica: minorenne perde un piede nell'impatto. Due feriti gravi

Cronaca

22 Agosto 2022

La moto distrutta dopo l'impatto.

Grave incidente stradale poco prima della mezzanotte di domenica sulla Statale adriatica all'altezza di Viserba Monte, in via Popilia 72, nei pressi dello stabilimento Sacramora. Due ragazzi in moto sono rimasti gravemente feriti. A bordo del mezzo, targato San Marino, un 18enne ed una minorenne. Secondo una prima ricostruzione lo scooter stava procedendo sulla statale in direzione nord quando ha repentinamente cambiato senso di marcia. Ha fatto un'inversione a 'U' senza accorgersi dell'auto, una Mini, che sopraggiungeva nella direzione opposta. L'impatto, frontale, è stato inevitabile. Le condizioni dei due ragazzi sono apparse subito gravissime. Nello scontro la minorenne ha perso un piede. Sul posto per i soccorsi due ambulanze e due automediche. Intervenuto anche l'elisoccorso da Bologna che però non ha effettuato il trasporto. I due ragazzi sono stati portati con il codice di massima gravità all'ospedale di Cesena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada. Il traffico ha subito forti rallentamenti.