San Marino, gli eventi di Ferragosto. Torna il Mi Gusto

| 11:41 - 11 Agosto 2022

San Marino.



Proseguono gli appuntamenti dell'estate sammarinese con un weekend all'insegna del cinema, dello sport e del buon cibo









Cinema sotto le stelle – fino al 17 agosto

Prosegue la rassegna di cinema estivo all’aperto nel cuore del centro storico della Città di San Marino, in Piazza Sant’Agata. Imperdibili film, campioni d’incassi, rivolti ad un pubblico eterogeneo e di ogni età. Giovedì 11 No time to die, l’ultima avventura di James Bond interpretato da Daniel Craig. Venerdì 12 Encanto, un delizioso film della Walt Disney che saprà incantare grandi e piccini. Sabato 13 Freaks out, un film fantasy-storico che spazza via la monotonia. Domenica 14 Sing 2, il sequel del divertentissimo film di animazione.

Piazza Sant’Agata, Centro Storico

Prezzo del biglietto € 3,00 – i bambini sotto i 6 anni, ingresso gratuito





San Marino Open / Internazionali di Tennis Challenge Tour – dall’8 al 14 agosto

Torna a San Marino il prestigioso appuntamento sportivo che vanta una tradizione di oltre 25 anni. Gli assi della racchetta si sfidano come di consueto al Centro Tennis di Fonte dell’Ovo, che si presenta quest’anno nella sua nuova veste con 8 campi, un’esclusiva VIP lounge e spogliatoi rinnovati.

Centro Tennis Cassa di Risparmio, Città di San Marino

Info e prenotazioni: https://bit.ly/3vxfMrP





Mi Gusto San Marino – dal 12 al 16 agosto

Il Centro Storico di San Marino si trasforma in un luogo dedicato alla cucina, al cibo, ai prodotti d’eccellenza e al benessere grazie a Mi Gusto San Marino: percorsi enogastronomici dedicati alla cucina di qualità per gustare le ricette dei ristoranti e produttori locali. I veri protagonisti saranno come al solito gli stand enogastronomici, point dedicati al finger e street food.

Via Eugippo e Cava dei Balestrieri, Centro Storico

Info: https://bit.ly/3oO49ZD









Alba sul Monte – 14 agosto

Continua la rassegna dei concerti mattutini nella splendida cornice degli Orti dell’Arciprete, appartenenti al complesso della Basilica del Santo, con una spettacolare vista sul Mare Adriatico al sorgere del sole. Domenica 14 agosto “Locura De Guitarras”. Riccardo Ascanie, chitarra / Roberto Ippoliti, chitarra

Orti dell’Arciprete, Centro Storico ore 6.00

Info qui: https://bit.ly/3ItwZYh

















Le grandi mostre a San Marino





Vittoria - Elisabetta II: da Regina a Regina – dal 22 luglio al 4 settembre

Il percorso espositivo ripercorre le relazioni tra San Marino e la monarchia inglese, dal prezioso ed inedito “Trattato di Estradizione dei Criminali” siglato dalla Regina Vittoria nel 1899, al giubileo d'argento di Re Giorgio V, all'incoronazione di Giorgio VI fino all'assegnazione del Gran Collare alla Regina Elisabetta II nel marzo di quest’anno.

Palazzo Pubblico

Tutti i giorni 9.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00) salvo chiusure per impegni istituzionali

Ingresso gratuito





Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche – fino al 4 settembre

I rapporti fra Napoleone e San Marino: una selezione di documenti, opere d’arte, materiali librari, armi antiche, valori filatelici e numismatici a tema

Museo San Francesco

Tutti i giorni 9.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00)

Ingresso gratuito