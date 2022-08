Cronaca

Rimini

| 07:28 - 08 Agosto 2022

Nelle immagini della telecamera dell'hotel Jumbo di Marebello i drammatici istanti: la ragazza di 28 anni scaraventata per una decina di metri. Salva per miracolo. Per lei solo contusioni, ferite e una frattura. Attimi di panico, a Rimini, quando una Ford Fiesta rubata poco prima da un pregiudicato 45enne, si è schiantata sul marciapiede, travolgendo una cameriera 28enne e una turista 32enne, ora ricoverate in ospedale ma non in pericolo di vita.