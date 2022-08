Folle inseguimento su un'auto rubata, travolti due pedoni in zona mare

Cronaca

Rimini

05 Agosto 2022

L'auto usata per la fuga.



Ferma un'auto, costringe il conducente a scendere, sale a bordo e scappa a tutta velocità, investendo anche due pedoni. Scene da film nella mattina di oggi (venerdì 5 agosto) a Rimini. Secondo una prima ricostruzione, un uomo sulla sessantina ha avvicinato un automobilista che stava salendo a bordo della sua Ford Fiesta, parcheggiata in piazza Marvelli: lo ha minacciato e lo ha spostato di forza dal volante, mettendosi alla guida. É scappato a tutta velocità verso il mare e durante la sua folle corsa, nel tentativo di seminare l'auto della Polizia, chiamata dal proprietario della Ford Fiesta, ha rischiato di travolgere una bambina; poi ha investito una donna e colpito di striscio un uomo all'altezza del civico 107 di viale Regina Margherita. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale. Il conducente invece, dopo aver "invaso" un marciapiede colpendo tavoli e sedie di un ristorante, ha abbandonato la Fiesta in via Volta, ma è stato rintracciato poco dopo dagli agenti, che precedentemente, per fermarlo durante la fuga in auto, avevano anche esploso alcuni colpi di pistola.



L'uomo fermato è un pregiudicato di origine campana, che era stato rimesso in libertà a fine luglio. Le ipotesi di reato sono la rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.