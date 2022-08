Travolte dal treno, si chiamavano Giulia ed Alessia le sorelle morte a Riccione

Attualità

Riccione

| 07:41 - 01 Agosto 2022

Alessia e Giulia.

Si chiamavano Giulia ed Alessia Pisanu le due ragazze travolte da un treno domenica mattina intorno alle 6.40 a Riccione. Avevano 17 e 15 anni e vivevano a Madonna di Castenaso, nel bolognese. L'esatta dinamica della disgrazia è ancora tutta da definire: secondo la testimonianza delle persone presenti, una delle due ragazze era ferma sui binari mentre l'altra si era seduta sulla banchina forse per scendere e cercare di salvarla o

forse per aiutarla a risalire. Non sono servite a salvarle né le urla degli altri viaggiatori né il fischio insistente dell'ETR Freccia Rossa, in arrivo a Riccione da Pescara.

Non è stato facile per agenti della Polfer risalire all'identità delle due ragazze. L'unico indizio un cellulare estremamente danneggiato intestato ad una ditta di traslochi di Castenaso. Attraverso la ditta, è stato quindi rintracciato il padre delle due ragazze che ieri pomeriggio ha effettuato il riconoscimento. Giulia ed Alessia erano molto unite, sono tante le immagini sui loro profili social che dimostrano il forte legame.



Cordoglio da parte del comune di Castenaso che, in un post sui social, "si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici: Giulia e Alessia, che la terra vi sia lieve.

Siete volate via troppo presto."





Anche il sindaco di Riccione ha affidato ai social il cordoglio suo e della città "A nome di tutta la comunità di Riccione esprimo profondo dolore per quanto accaduto questa mattina nella nostra Stazione e cordoglio per le famiglie colpite da questa immane tragedia. "