Investite da treno, sono due sorelle di 15 e 17 anni

Cronaca

Riccione

| 16:14 - 31 Luglio 2022



Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un treno in transito alla stazione di Riccione. La polizia, Questura di Rimini e Polfer, ha rintracciato il padre delle due ragazze che sta arrivando all'obitorio dell'ospedale di Riccione per l'identificazione.



Secondo la testimonianza di alcune persone in stazione questa mattina alle sette una delle due sorelle era ferma sui binari e l'altra avrebbe cercato di farla risalire sulla banchina. Ma la dinamica è in corso di accertamento da parte della polizia e non è ancora stata chiarita. Le due ragazze prima di morire hanno parlato con il barista della stazione a cui avrebbero detto di aver subito il furto degli effetti personali e del telefonino. Un cellulare però sarebbe stato ritrovato sul luogo dell'impatto e sarebbe quello ad aver portato all'identificazione delle due vittime.