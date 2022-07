Novafeltria si prepara al festival omaggio a Ivan Graziani. Il sindaco: 'grande impegno per l'evento'

Eventi

Novafeltria

| 15:29 - 06 Luglio 2022

Ivan Graziani.





di Riccardo Giannini



Da domani (giovedì 7 luglio) a sabato (9 luglio) Novafeltria celebrerà Ivan Graziani, a 25 anni dalla sua scomparsa. Lo farà con la prima edizione del Maledette Malelingue Festival, un evento in cui la musica live si accompagnerà a laboratori didattici, conferenze e anche momenti per la degustazione di prodotti enogastronomici del territorio. Gli appuntamenti estivi, dalla Sagra del cascione alla Notte dei Cento Catini, hanno richiamato tante presenze nel centro storico cittadino, ma con Maledette Malelingue Festival, Novafeltria punta ad alzare l'asticella: la proposta musicale, con Filippo Graziani, Simone Zanchini e Stefano Bedetti, nonché gli artisti di Voci del Montefeltro, è di assoluto rilievo, e saranno tanti i visitatori che giungeranno da tutta Italia, appassionati della musica del cantautore abruzzese, a cui sarà intitolato il parco del fiume Marecchia, con tanto di grande installazione, inaugurata sabato (9 luglio) alle 18. Novafeltria si metterà dunque in vetrina e per questo l'organizzazione dell'evento è stata fatta a puntino, con grande impegno, in prima linea, dei volontari di pro loco e della Consulta dei Giovani. É stata così allestita un'arena ad hoc al parco, per le esibizioni musicali, e sono state preparare con cura le aree dedicate ai laboratori didattici per i più giovani. Soddisfatta l'amministrazione comunale, che per voce del sindaco Stefano Zanchini evidenzia: "Abbiamo lavorato tanto a questo evento, tante persone si sono impegnate, non solo la pro loco e la Consulta dei Giovani, ma anche tanti amici volontari, gli sponsor, la regione che ci ha patrocinato l'evento e naturalmente la famiglia di Ivan, la moglie Anna, i figli Tommy e Filippo".



Ascolta il sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini cliccando sul pulsante audio.