A Novafeltria arriva Maledette Malelingue, un festival in omaggio a Ivan Graziani

Eventi

Novafeltria

| 11:41 - 05 Luglio 2022

Manifesto del Festival "Maledette Malelingue".

A Novafeltria, da giovedì 7 luglio fino a sabato 9 luglio è prevista la prima edizione del Maledette Malelingue Festival - omaggio a Ivan Graziani, per ricordare l’amato artista a 25 anni dalla sua prematura scomparsa, che con Novafeltria ha avuto un rapporto speciale. Infatti visse nel paese dopo aver conosciuto la moglie Anna, con cui decise di crescervi i figli Tommaso e Filippo.



C’è tanta attesa per questa manifestazione voluta dall’Amministrazione Comunale, Proloco e Consulta giovani, e le strutture ricettive sono quasi tutte sold-out con prenotazioni che giungono da tutta Italia.

Ricchissimo il programma di eventi tutti a ingressi libero che si snoderanno durante le tre giornate lungo il Parco Ivan Graziani (oggi tratto del Parco Marecchia che va dall’Avamposto alla stazione) che verrà intitolato nella giornata del 9 luglio alle ore 18.00 e dove sarà inaugurata la maxi installazione che costituirà il nuovo ingresso del Parco.

Ogni sera ci saranno concerti di artisti nazionali e internazionali sul palco dell’Arena sul Fiume, in particolare:



Giovedì 7 luglio “Voci nel Montefeltro” e “La Musica Lirica USA” presenteranno il concerto inedito “Dall’opera a Ivan Graziani” arie d’opera, brani tratti dai musical, canzoni riarrangiate di Ivan Graziani.



Venerdì’ 8 luglio si esibirà sul palco Simone Zanchini Jazz Quartet nello spettacolo “Casadei secondo me”, con Simone Zanchini, Stefano Bedetti, Stefano Senni e Zeno de Rossi



Sabato 9 luglio, dopo l’intitolazione del Parco Ivan Graziani, ci sarà alle ore 21.00 l’attesissimo concerto “Ivan 25” in cui Filippo Graziani canterà le canzoni del padre accompagnato dal fratello Tommy alla batteria insieme a Bip Gismondi, Francesco Cardelli e Marco Pretolani.



Il Festival avrà inizio tutti i giorni alle ore 17.30 presso l’area giochi del Parco dove si terranno laboratori didattici per bambini e ragazzi, in particolare nelle giornate del 7 e 9 luglio i laboratori saranno a cura di Spazio Creativo che proporrà “Uno spazio per creare” – espressione, arte e movimento, mentre venerdì 8 luglio la Banda Musicale Minatori di Perticara in collaborazione con l’indirizzo musicale del I.S.C. Angelo Battelli di Novafeltria presenterà “Giovani suoni della Valmarecchia” a cura del Maestro Ermes Santolini e della Proff.ssa Simona Agostini. I laboratori sono tutti gratuiti e non è necessaria la prenotazione.



Nelle giornate di giovedì e venerdì due importanti conferenze ospiteranno relatori di fama nazionale:

Giovedi 7 alle ore 18.00 nell’Auditorium dell’ISS “Tonino Guerra” – “Il potere comunicativo dell’immagine” al quale seguirà la presentazione del Premio Ivan Graziani a cura del concittadino Luca Cesari, Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. Insieme a lui, Jonathan Pierini , Direttore dell’Istituto di Istruzione Superiore per le Industrie Artistiche e Paolo Talanca, critico musicale, scrittore, docente e direttore artistico che per l’occasione presenterà il suo libro “Ivan Graziani – il primo cantautore rock” in un’edizione speciale di sole 99 copie.



Venerdì 8 alle ore 18.00, sempre nell’Auditorium dell’ISS “Tonino Guerra” il tema della conferenza sarà “Viaggio di una canzone: dalle prime note alla recensione” Interverranno: Duccio Pasqua, conduttore RAI Radio Uno insieme al produttore e musicista Rodolfo “Foffo” Bianchi e la scrittrice Francesca Gaudenzi per presentare il loro libro “Storie di straordinaria fonia”. Ci sarà inoltre il produttore e direttore artistico della casa discografica EMI Mimmo Paganelli che parlerà del suo “Volevo lavorare dentro nei dischi” ed interverranno lo sceneggiatore Paolo Logli e Michele Neri, quest’ultimo direttore della rivista “Vinile” e memoria storica della musica italiana.



A partire dal tardo pomeriggio, tutti i giorni, musica dal vivo con gruppi locali presso l’area Avamposto e nella terrazza sulla Rocca degustando l’aperitivo con prodotti enogastronomici a km zero. Nell’arena sul Fiume saranno presenti stand gastronomici.



Nella giornata di sabato 9 luglio lungo il Parco sarà allestito lo stand di Poste San Marino SpA -divisione Filatelica e Numismatica, dove sarà possibile acquistare lo speciale foglietto formato da 4 valori dedicato a Ivan Graziani in occasione del 25° anniversario dalla sua scomparsa, imperdibile per collezionisti e non.



Durante il Festival,sarà possibile degustare il gelato che omaggia Ivan Graziani, Cleo, creato dal Maestro gelatiere Andrea Vescia della scuola Delicati Equilibri. Con la gentile collaborazione della moglie Anna che ha descritto gusti, preferenze e golosità di Ivan Graziani, nella gelateria “Due cuori e una coppetta” di Varedo, è nata la sintesi che descrive l’artista in modo molto personale. Il gelato verrà realizzato grazie alla collaborazione con la Gelateria la Piazzetta di Novafeltria.



L’Azienda Vinicola Flenghi, situata nel Comune di Novafeltria e nata da una grande passione per il territorio, proporrà i suoi vini nell’area aperitivi e per l’occasione, il rosso “Torricella” che trae il suo nome dalla frazione del Comune, “indosserà” la speciale etichetta del Festival, una bottiglia che non potrà mancare nelle cantine personali di fans e amanti del buon vino.

Una grande sorpresa per tutti i fans e gli amanti della musica sarà la chitarra che la casa produttrice di chitarre di Castelfidardo Eko ha dedicato a Ivan Graziani e sarà esposta e inaugurata in occasione del concerto.