Rimini, ecco il programma completo della Notte Rosa 2022

Eventi

Rimini

| 13:50 - 28 Giugno 2022

Fuochi d'artificio per la Notte Rosa.





Giovedì 30 giugno 2022

Piazza Cavour - Rimini centro storico

Aspettando La Notte Rosa

Gran Premio di Ballo Liscio Città di Rimini

La tradizionale gara di ballo della Notte Rosa

Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un'atmosfera d'altri tempi nel cuore di Rimini, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola.

Ambasciatrice della grande musica folkloristica romagnola, l'Orchestra Grande Evento di Moreno il Biondo, cantante, clarinettista, sassofonista nonché compositore e arrangiatore, che porta il meglio del ballo liscio nel mondo nel nome della tradizione e dell'innovazione.

Lo Spettacolo è a cura dei centri sociali di Rimini coordinati dalla struttura comprensoriale ANCeSCAO di Rimini. Dalle ore: 20.30.



1 e 2 luglio 2022

Rimini, Parco Fellini

Tim Summer Hits

Il Tim Summer Hits, il nuovo programma televisivo targato Rai2 condotto da Andrea Delogu e Stefano De Martino, fa tappa a Rimini in occasione della Notte Rosa. La nuova e grande kermesse musicale celebra il ritorno della musica live, con un vero e proprio tour che tocca tre suggestive piazze italiane. Sei emozionanti serate (in onda su Rai2, Radio 2 e Radio Italia con cadenza settimanale), che porteranno la musica di alcuni tra i più importanti artisti nazionali e internazionali direttamente in "Piazza" e nelle case degli italiani, regalando il giusto tocco di svago e leggerezza tipici della stagione, in compagnia dei grandi tormentoni dell'estate 2022.

Sul palco di Rimini, nelle due serate, a partire dalle ore 21.00 un cast stellare: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Berte, Gabry Ponte & Lumix, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche', Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

Orario: dalle 20.30 circa. Ingresso gratuito.

Info: www.radioitalia.it/i-nostri-tour/tim-summer-hits-549864



venerdì 1 e sabato 2 luglio 2022

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al bagno 150

Un mare di Rosa

L'appuntamento quest'anno raddoppia con due serate di gusto, spettacolo e musica sulla riva del mare, inglobando due maxi eventi: Un Mare di Vino e Un Mare di Fuoco, pink edition.

"Un Mare di Vino" viene proposto tra i bagni 47 e 65 con i percorsi degustazioni delle migliori cantine di Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. Un corner speciale al bagno 60, sarà dedicato a Rimini Rebola. Alternati ai punti mescita, i dj set e i punti musicali con band che si esibiscono in performance unplugged. Da non dimenticare lo street food con la Baia del Gusto e le performance alle dieci Baie di 'Un Mare di Fuoco', con un palinsesto di 30 spettacoli di fuochisti provenienti da tutta Italia, che si ripetono in repliche fino a mezzanotte.

Per tutte e due le serate, arriva anche "Un mare di Energia" in versione Beach&Love. I trainer impegnati nel tour di allenamenti dal bagno 1 al bagno 150 per tutta l'estate, saranno presenti la sera del 1° luglio per delle sessioni-esibizioni di Camminata Metabolica sulla riva del mare.

Ingresso libero in spiaggia, degustazioni a pagamento



venerdì 1 luglio 2022

Spiaggia di Rimini

Grande spettacolo di fuochi d'artificio

A mezzanotte tutti con il naso all'insù: come di consueto in contemporanea su tutta la Riviera si terrà lo spettacolo di fuochi d'artificio, che coloreranno il mare e il cielo davanti alla spiaggia di Rimini. A Rimini tre i punti sparo, tra la spiaggia di Rimini Nord (Bagno 29 Viserba) - Sud (Bagni 98-99) e Marina Centro (zona porto Molo Rock Island).

1 e 2 luglio 2022

Rimini, Piazzale Benedetto Croce

Rimini Afro Festival - Pink Edition

Due giornate di musica, in occasione della notte rosa 2022 da vivere in una location inedita con vista mare. Non solo musica, ma anche mercatino artigianale e street food.

Venerdì 1 luglio, dalle 18.00 Rimini Afro festival IX - Pink Edition • Jeppo + Madiba Sound Family + Goldstone mc • Devon and Jah Brothers - Live • Spettacolo di percussioni • Dj Stefan Egger - from Innsbruck (A) • Dj Pery • Dj Ghigo • Dj Pedros • Dj Shamah • Dj Berto.

Sabato 2 luglio, dalle ore 20.00 alle 04,00 Disco Rising una serata speciale dove la musica si intreccia con performance d'arte. • Giuseppe Moratti • Matteo Pignataro • Giuseppe De Martino • Paolino Zlaia • Antfu**er • Animazione a cura di Gotica Event

Eventi organizzati dall'associazione Tana del Bianconiglio.

Orario: 18.00 -1.00



1 e 2 luglio 2022

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini

Buon Compleanno Francesca Da Rimini - Notte Rosa Cultura 2022

Cinque continenti per il V canto. Francesca da Rimini, un mito senza confini

In conclusione delle celebrazioni del centenario dantesco di Rimini e dei territori malatestiani, il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini in collaborazione con Musei Comunali e Apt Servizi Regione Emilia-Romagna, organizza un Convegno Internazionale di studi su Francesca da Rimini, il mito d'amore più celebre e più amato della cultura occidentale.

Il convegno prevede l'intervento di dodici accademici dall'Africa, America, Asia, Europa e Oceania. Tra questi Allison Cornish, presidente della Dante Society of America e Marcello Ciccuto, presidente della Società Dantesca italiana.

Il Convegno e le iniziative a conclusione delle celebrazioni dantesche iniziate l'8 marzo 2021, si svolgono nel week-end della Notte Rosa che quest'anno cade nel giorno del compleanno di Francesca da Rimini e che gli studiosi fanno risalire al 1° luglio 1795, quando appare a Firenze la prima opera letteraria stampata a lei dedicata, nella quale viene chiamata, per la prima volta, "da Rimini". Il 1° luglio 1795 segna dunque l'incipit del suo mito di Eroina che ha attraversato il romanticismo internazionale grazie a più di duemila artisti e a migliaia di opere in ogni forma espressiva.

Orario: 1° luglio: 9.30 – 12.00; 15.30 – 19.00; 2 luglio: 9.30 -13.00

Ingresso libero Info: 0541.793851 musei@comune.rimini.it



venerdì 1° luglio 2022

Chiostro Biblioteca Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Buon Compleanno Francesca da Rimini - Notte Rosa Cultura 2022

Sagra Musicale Malatestiana: Francesca da Rimini Ensemble

La 73esima Sagra Musicale Malatestiana propone un originale programma di musiche d'epoca con il Francesca da Rimini Ensemble, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini, per festeggiare il compleanno di Francesca da Rimini, che gli studiosi fanno risalire al 1° luglio 1795, quando appare a Firenze la prima opera letteraria stampata a lei dedicata, nella quale viene chiamata, per la prima volta, "da Rimini".

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



1 e il 2 luglio 2022

Rimini, Evoteca via Serpieri 18°

Una serata alla scoperta delle bollicine Rosa

Le Degustazioni di Evoteca per La Notte Rosa

L'1 e 2 luglio, durante la Notte Rosa, dalle ore 19:30 alle ore 21:30, in centro storico è possibile partecipare ad una degustazione guidata da Sommelier professionisti, di tre vini spumante che richiamano le tante sfumature del rosa. Un giro d'Italia in rosa, attraverso 3 tappe che porteranno a conoscere i territori, i produttori e alcune eccellenze enologiche italiane passando per l'Emilia-Romagna. Una serata alla scoperta delle bollicine Rosa e dei loro migliori abbinamenti con dei piccoli assaggi: un piatto di salumi e formaggi accompagnerà il percorso degustativo dei vini per giocare con il giusto abbinamento.

Non mancherà la degustazione dell'olio extravergine di oliva per dare più gusto a questo viaggio tra le eccellenze d'Italia. Orario: dalle 19:30 alle 21:30 A pagamento

Info: 0541 451242 info@evoteca.it



venerdì 1 luglio 2022

piazza Malatesta - Rimini centro storico

Marching Band Show

Il gruppo Helsingborg Drumscorp, proveniente dalla Svezia, insieme alla Banda Giovanile della Città di Rimini si esibiscono nel 'Marching Band Show', un pomeriggio dedicato alla musica d'Orchestra.

Ore 17.00



sabato 2 luglio 2022

Rimini, viale Principe di Piemonte, 56/62

Rimini Beach Arena per la Notte Rosa

Elrow

In occasione della Notte Rosa, sul palco della Rimini Beach Arena a due passi dal mare, arriva elrow, il party concepito come un vero e proprio festival con un tripudio di musica, colori ed allestimenti. Questa estate si celebra in tutto il mondo e per la prima volta approda a Rimini con lo show El Bosque Encantado, nel fine settimana che festeggia il ritorno a pieno regime della Notte Rosa. Orario: dalle ore 16.00 Ingresso a pagamento

Info: 3791342800 www.riminibeacharena.com



sabato 2 luglio 2022

Bagno 106/B, via Regina Margherita - Marebello Rimini

Notte Rosa Beach Party

Party in spiaggia by Carnaby Club & Cocobeach in occasione della Notte Rosa

Sabato 2 Luglio si balla sulla sabbia del Cocobeach (Bagno 106/B) con i DJ del Carnaby Club.

In console Ale Rossi, Dylan, Dani B. in spiaggia dalle 21:30 alle 00:00 con ingresso gratuito.

Dalle 00:00 alle 4:00 la festa continua al Carnaby Club (prevendite online). Alle console dei 3 piani: Ale Rossi, Dylan, Dani B., Dj Mesce + guests.

Orario: dalle 21.30-



sabato 2 luglio 2022

Via Maria Goja – Rimini

4° Pink Race

La corsa della Notte Rosa

Torna per la 4° edizione, la corsa della Notte Rosa sui 10.500 metri agonistica e km 7 non agonistica che si disputa un circuito pianeggiante di 3.500 metri. Una gara veloce dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa.

La corsa è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal, Run Card e di E.P.S. riconosciuti dal CONI. Tempo Massimo: 1h 30'

Per iscrizioni: www.goldenclubrimini.it/4-pink-race-notte-rosa

Orario: Ritrovo alle ore 17.30 al Bar Lunatico

Ritiro Pettorali: dalle ore 18.00 alle ore 19.00

Partenza alle ore 19.30 Pink Race competitiva e non competitiva

Quota di iscrizione obbligatoria Info: 328 4659162



sabato 2 luglio 2022

Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40 - Rimini centro storico

Canta per il Mondo

In occasione della Notte Rosa, la riqualificata Corte degli Agostiniani ospita il Concerto di Musica Popolare di repertorio internazionale a scopo benefico.

Alla sua IX edizione, l'iniziativa vede la partecipazione di Michele Fabbri e di Duo StriAgo. Il Coro popolare, composto da 50 coristi, è diretto da Laura Amati e Anna Tedaldi.

Musicisti: Gorana Cehic, violino Tommaso Manzo, tastiera Roberto Laureti, basso Stefano Franceschelli, percussioni.

Le donazioni raccolte durante la serata verranno devolute a favore di Fondazione AVSI a sostegno di 18 borse di studio per gli studenti della High School Luigi Giussani di Kampala, Uganda. Ore 21.15. Ingresso a offerta libera. Info: ilpontesulmare1@gmail.com



domenica 3 luglio 2022

Spiaggia di Riminiterme, via Principe di Piemonte, 56 - Rimini Miramare

Concerto all'alba con Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi

Il suggestivo concerto all'alba in spiaggia è stato affidato a Fabrizio Bosso e Raphael Gualazzi, due fra i più eclettici protagonisti della scena musicale italiana, che compariranno all'alba della domenica 3 luglio sulla spiaggia delle terme di Miramare, nel consueto appuntamento con il pubblico più curioso della Notte Rosa. Al sorgere del sole, in una cornice impreziosita dalla presenza di una impeccabile orchestra d'archi, suoneranno insieme ai jazzisti Alessandro Fariselli al sax, Alessandro Altarocca al piano, Francesco Puglisi al contrabbasso, Fabio Nobile alla batteria e all'Orchestra Rimini Classica guidata da Aldo Maria Zangheri. Repertorio e sonorità particolarmente in sintonia con le atmosfere dell'alba.

Ore 5.00 circa. Ingresso gratuito Info: 0541 424011 info@riminiterme.it



domenica 3 luglio 2022

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Messa Arcaica e Canzoni Mistiche di Franco Battiato

Omaggio a Franco Battiato

Solisti Juri Camisasca, Alice, Simone Cristicchi

La 73^ edizione della Sagra Musicale Malatestiana rende omaggio a Franco Battiato con una speciale e preziosa anteprima: una produzione originale della sua Messa arcaica e Canzoni mistiche, interpretate da tre solisti che hanno lavorato a fianco del cantautore siciliano, come Simone Cristicchi, Juri Camisasca e Alice, che insieme al mezzosoprano Cristina Baggio affiancheranno l'Orchestra Bruno Maderna e il Coro della Cattedrale di Siena "Guido Chigi Saracini".

Ore 21.30 Ingresso a pagamento

Info: 0541.793811 biglietteria@teatrogalli.it





La Notte Rosa a Torre Pedrera



dal 30 giugno al 2 luglio 2022

Bagno 65 e piazza Sacchini, Rimini Torre Pedrera

ore 21. Ingresso libero

A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera



• Giovedì 30 giugno dalle ore 21,00 alle ore 24,00:

La Notte Rosa Baby: la notte rosa dedicata ai piccoli ospiti.

Musica dal vivo in Piazza Sacchini.



• Venerdì 1° luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00:

La Notte Rosa: spettacolo con musica dal vivo COVER BAND

(Zona Privata Bagno Carlino 65)



• Sabato 2 luglio dalle ore 21,00 alle ore 24,00:

La Notte Rosa: concerto con musica dal vivo e animazione

(Zona Privata Bagno Carlino 65)





La Notte Rosa a Rivazzurra



1 - 2 - 3 luglio 2022

Giardini antistanti i bagni 120-128, viale Regina Margherita - Rimini Rivazzurra

A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra



venerdì 1 luglio: Bancarelle al mare, sagra dei mestieri e serata in musica con spettacolo della band Fuoritempo.

sabato 2 luglio: Bancarelle al mare, animazione e serata in musica e spettacolo con Casadei Marco Danze Show.

domenica 3 luglio: Serata in musica con Inarrestabile Fucina, notti magiche 70 - 80 - 90.



Appuntamento alle ore 17 con il mercatino, alle ore 21.00 con gli spettacoli musicali.

Ingresso libero





La Notte Rosa della Milonga a Miramare



da venerdì 1 a sabato 2 luglio 2022

Nuovo Lungomare Spadazzi - Rimini Miramare

A cura del Comitato Turistico di Miramare



Sabato 2 e domenica 3 luglio appuntamento dedicato all'incanto e all'eleganza del Tango: il nuovo lungomare Spadazzi sarà animato da emozionanti e sensuali balli argentini.

Venerdì 1° luglio sarà invece una serata dedicata al liscio con la musica romagnola: Viva la Balera!



Ore 21.30 Ingresso libero





La Notte Rosa a Rivabella





sabato 2 luglio 2022

Piazzale Adamello - Rimini Rivabella

A cura del Comitato Turistico di Rivabella



A Rivabella la Notte Rosa è con Hallo Casadei Show.

Balli, storie, musiche e cabaret per ricordare i Maestri Casadei.

Con i campioni di danze folk: Sandra Filippi, Mirko Ermeti, Elisa Fuchi, Christian Ermeti, Laura Pira, Matteo Giovanardi.

E ancora racconti e cabaret di Andrea Vasumi.



Ore 21.00 Ingresso libero

La Notte Rosa a Viserba



venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio 2022

piazza Pascoli, Rimini Viserba

A cura del Comitato Turistico di Viserba



Flowers and Peace: durante il week-end della Notte Rosa, per intrattenere i suoi ospiti, il comitato turistico di Viserba organizza tre giornate di musica ed intrattenimento per un messaggio di pace con i 'figli dei fiori', coinvolgendo anche i più piccoli.

Si parte venerdì 1° luglio con il Cabaret di Duilio Pizzocchi e Amedeo Visconti Music Show.

Sabato 2 luglio Musica Live con la band The 69 Therapy "per ripercorrere le strade che portano al festival di Monterey, Woodstock e l'isola di Wight".

Domenica 3 luglio va in scena 'La notte rosa dei bambini' con Bimbobell, lo spettacolo di animazione e intrattenimento con il performer Bimbobell, tanto amato dai più piccoli.



Orario: dalle 21.00 alle 23.30 circa. Ingresso libero



Fino al 3 luglio 2022

Rimini, Museo della Città, Via Luigi Tonini 1

Buon Compleanno Francesca Da Rimini - Notte Rosa Cultura 2022

La Commedia Immaginata: L'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti

Prosegue a Rimini, dall'anno delle celebrazioni dantesche, la mostra di preziosi cimeli 'La Commedia. L'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso di Dante illustrati da celebri artisti tra XV e XXI secolo'. La mostra propone un viaggio attraverso le immagini che hanno illustrato, interpretato e divulgato il capolavoro dantesco nelle edizioni a stampa dal XV secolo ai giorni nostri. La mostra raccoglie alcuni rari esemplari di Commedie antiche insieme alle più recenti forme di scrittura illustrata: dalle graphic novel ai manga fino ai pop-up book. Fanno da corredo all'esposizione 111 tavole litografiche realizzate nel 1850 da Franz Adolf Adolf Stürler. Iniziativa dedicata alle celebrazioni dantesche riminesi nell'ambito del progetto "Francesca 2021", ideato da Ferruccio Farina e organizzato dal Centro Internazionale di Studi Francesca da Rimini. Orario: da martedì a domenica e festivi 10.00–19.00; chiuso lunedì non festivi. Ingresso gratuito. Info: 793851 www.francescadarimini.it



Dal 1° luglio a fine agosto 2022

Spiaggia di Rimini, Bagni 40/ 80 di Rimini sud

La Vita Dolce

2 km di fotografie sulla spiaggia unite da emozioni, nostalgia e ironia

La Vita Dolce è un'esposizione di 100 scatti in bianco e nero che ritraggono personaggi e luoghi iconici di Rimini, inizialmente raccolti nel volume "Rimini di pietra, nuvole e sale", di Gianni Donati e Pio Sbrighi. Trasformati in un racconto esposto dalle pagine di un libro alla battigia della spiaggia, gli scatti, raccolti nella mostra, verranno narrati dal curatore del progetto e autore di alcune delle foto, Gianni Donati. Al libro, che racconta un'altra Rimini in 200 scatti in bianco e nero, ha dato il contributo anche il celebre autore riminese Marco Missiroli. A cura di Romagna Spiagge. "Vernissage": venerdì 1° luglio, quando gli scatti, raccolti nella mostra, verranno narrati dal curatore del progetto e autore di alcune delle foto, Gianni Donati.

La mostra che esordisce il 1° luglio rimarrà allestita fino alla fine di agosto, su 100 plance a riva tra il bagno 40 e l'80 di Rimini Sud. Info: www.blog.spiaggiarimini.net/eventi/



1 - 8 luglio 2022

Rimini, Grand Hotel

Colpi da Maestro: "Azzurra-la Grande Storia della Nazionale - 1982-2022"

In occasione dell'evento inaugurale del calciomercato 2022/23, giovedì 30 giugno alle 19.30 si parte con un'edizione speciale di Colpi da Maestro, il talk show curato dal giornalista Matteo Mariani, che ripercorre la storica vittoria azzurra del Mondiale '82. Quattro sono gli ospiti della serata: Rosella Sensi, Beppe Bergomi, Arrigo Sacchi, e Frederic Massara.

Ad arricchire il palinsesto dell'evento, la mostra dal titolo La Grande Storia della Nazionale, promossa dalla Regione Emilia-Romagna e ospitata all'interno del Grand Hotel. E' aperta al pubblico dall'1 all'8 luglio. La Mostra, organizzata da Master Group Sport e realizzata in collaborazione con Fondazione Museo del Calcio di Coverciano, ripercorre i momenti salienti della storia della Nazionale e vede anche un nuovo allestimento dedicato alla storica vittoria azzurra del Mondiale '82. Dalle maglie storiche alle pipe di Bearzot e Pertini: un percorso emozionale fatto di ricordi, cimeli e simboli di uno dei momenti più iconici della storia del calcio italiano e dell'Italia. Info: www.grandhotelrimini.com