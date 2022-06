FOTO Celebrazioni per l'anniversario della Guardia di Finanza a Rimini

Attualità

Rimini

| 10:16 - 24 Giugno 2022

La celebrazione della fonazione della Guardia di Finanza.

Cerimonia per il 248esimo anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza. A Rimini sono intervenute autorità civili e militari che si sono date appuntamento giovedì nel tardo pomeriggio davanti alla sede del Comando in via Grassi.



Diverse le onoreficienze consegnate nel corso della celebrazione.

Encomio solenne per il Luogotenente Carica Speciale Michele Pascale e il Maresciallo Aiutante Vincenzo Scivetti. Encomio semplice per il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Gian Franco Foschi e per il Finanziere Scelto Leonardo Brigido . Elogio per il Maresciallo Aiutante Pietro Antonio Greco e per l'Appuntato Scelto Qualifica Speciale Nicola Sacchini. Medaglia Mauriziana conferita dal Presidente della Repubblica per "dieci lustri di carriera" al Luogotenente Carica Speciale Esposto Lorenzo Renzoni.



Attestato di benemerenza con medaglia di bronzo per i Brigadieri in congedo Antonio Granese e Giovanni Sorichetti.



Un riconoscimento speciale al finanziere a quattro zampe Ulla, uno splendido pastore tedesco appena andato in "pensione". Questa la motivazione: "Al pastore tedesco Ulla che lascia la Guardia di Finanza dopo 14 anni di intenso servizio. Grazie al suo fiuto le Fiamme Gialle riminesi hanno denunciato per spaccio 131 persone, di cui 78 tratte in arresto e segnalato 456 assuntori; più di 111 i kg di dorga che sono stati sequestrati nell'ambito dei quotidiani controlli del territorio. Ulla in questi anni si è sempre distinta per la sua efficienza in servizio e per la sua dolcezza con i bambini in occasione delle manifestazioni che nel tempo sono state organizzate e nell giornate dedicate all'educazione e alla legalità. Gli anni di servizio prestati in coppia nonché lo speciale rapporto instauratosi tra Ulla e il suo conduttore, hanno reso naturale la decisione del militare cinofili di accogliere amorevolmente nella propria famiglia la fedele collega a quattro zampe".