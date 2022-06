Scoppia la rissa a Borgo Marina, i tre coinvolti devastano anche le celle di sicurezza

Cronaca

Rimini

| 15:39 - 17 Giugno 2022

Foto di repertorio.



Gli agenti in borghese della squadra giudiziaria della polizia locale sono intervenuti ieri pomeriggio (venerdì 17 giugno) per sedare una rissa nella zona di Borgo Marina in via Giovanni XXIII, dove sono stati arrestati tre cittadini extracomunitari, uno residente a Rimini. Intervenuti, gli agenti hanno subito fermato la rissa, che stava assumendo toni molto violenti. I tre coinvolti hanno riportato ferite lievi e si sono rifiutati di recarsi al Pronto Soccorso. Uno di essi è stato denunciato anche a piede per "porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere", perché trovato in possesso di uno spray urticante illegale, usato anche durante la rissa.



Rinchiusi nelle celle di sicurezza in attesa del processo - uno nella camera del comando di Polizia Locale e 2 nelle celle della Questura - i soggetti hanno continuato ad essere violenti, distruggendo alcune attrezzature e l'impianto di areazione della camera di sicurezza della Questura. Per questo sono stati denunciati anche per danneggiamento aggravato.



A processo per direttissima questa mattina il Giudice ha convalidato l'arresto per tutti e 3, imponendo il divieto di dimora nella provincia di Rimini per i 2 non residenti e la firma giornaliera obbligatoria al terzo, residente nel territorio riminese. Tutti hanno chiesto i termini a difesa.