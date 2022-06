Novafeltria, il parco intitolato a Ivan Graziani. Svelato il programma del festival dedicato all'artista

Eventi

Novafeltria

15 Giugno 2022

Ivan Graziani.





di Riccardo Giannini



A 25 anni di distanza dalla scomparsa di Ivan Graziani, Novafeltria è pronta a ricordare l'amato cantautore di origine abruzzese con il festival "Maledette malelingue", titolo di una celebre canzone portata a Sanremo negli anni '90. La rassegna, alla prima edizione, è in programma dal 7 al 9 luglio al parco Marecchia, dove sarà allestita una speciale arena.



Nella giornata odierna (mercoledì 15 giugno) è stato svelato il programma ufficiale. Si parte giovedì 7 luglio, alle 17.30, con l'inaugurazione dell'area giochi, allestita per laboratori didattici di cui saranno protagonisti bambini e ragazzi, e che sarà operativa nei tre giorni di festa.



Il clou della prima serata del Festival è in programma alle 21, quando in arena andrà in scena il concerto "Dall'opera a Ivan Graziani". I talentuosi studenti di canto americani, attesi in Valmarecchia grazie a Voci nel Montefeltro, si esibiranno portando sul palco le canzoni riarrangiate di Ivan Graziani, un progetto musicale curato dal maestro Ubaldo Fabbri.



Venerdì 8 luglio, alle 21, l'arena ospiterà il Simone Zanchini Jazz Quartet con "Casadei secondo me". Sabato 9 invece l'atteso "Ivan 25": il nuovo tour di Filippo Graziani, figlio dell'indimenticato Ivan, affiancato alla batteria dal fratello Tommy, da Bip Gismondi alla chitarra, da Francesco Cardelli al basso e da Marco Pretolani al sax.



Tre grandi spettacoli musicali di alto livello, ma a Novafeltria c'è grande attesa e fermento anche per l'evento d maggior partecipazione emotiva della kermesse: il 9 luglio, alle 18, alla presenza delle autorità, il parco cittadino del fiume Marecchia sarà intitolato a Ivan Graziani. Per l'occasione sarà svelata anche l'installazione permanente in omaggio all'artista.



Nel ricco programma di "Maledette Malelingue Festival", inoltre, c'è spazio per momenti di approfondimento all'Auditorium dell'istituto Scolastico Tonino Guerra. Alle 18 di giovedì 7 luglio la conferenza "Il potere comunicativo dell'immagine". Tra i relatori anche Luca Cesari, Direttore Accademia di Belle Arti dell'università di Urbino. Seguirà la presentazione del premio intitolato alla memoria di Ivan Graziani. Venerdì 8 luglio "Viaggio di una canzone: dalle prime note alla recensione". Presenti, tra gli altri, il conduttore di Rai Radio Uno Duccio Pasqua e la scrittrice Francesca Gaudenzi. Seguirà presentazione dei libri "Storie di straordinaria fonia" e "Volevo lavorare dentro nei dischi".



"C'è tanto fermento, da parte degli artisti e della cittadinanza, ma soprattutto c'è tanto interesse fuori dal nostro comune. Il fanclub, che ha oltre diecimila fan, è in grande movimento. Ci aspettiamo tante persone a Novafeltria da fuori in questi giorni: saranno giorni importanti per tutta la Vallata, dal punto di vista turistico", spiega il consigliere con delega al turismo del comune di Novafeltria, Ilaria Sebastiani. Molto significativo inoltre il fatto che il Festival costituisca un punto di incontro tra gli artisti locali e artisti di fama nazionale e un modo per "scambiarsi esperienze". "E siamo molto emozionati in vista dell'inaugurazione del parco, il cui ingresso cambierà..volto. Sarà una bellissima sorpresa", prosegue, aggiungendo: "Le sorprese saranno comunque diverse!". L'invito è a seguire le pagine social del comune di Novafeltria, dove saranno pubblicate altre anticipazioni.