Una tre giorni dedicata a Ivan Graziani: a Novafeltria il "MaledetteMalelingue Festival"

| 20:53 - 16 Maggio 2022

Presentazione di "MaledetteMalelingue Festival".

In occasione dei 25 anni dalla sua prematura scomparsa, il comune di Novafeltria omaggia Ivan Graziani con un Festival a lui interamente dedicato. Presentato oggi (16 maggio) in conferenza stampa al Teatro Sociale di Novafeltria, il "MaledetteMalelingue Festival" sarà un grande evento di tre giorni (7-8-9 luglio 2022) che andrà a inserirsi all'interno del ricco calendario previsto per l'estate nella rinnovata cornice del Parco Marecchia e che presto - annuncia oggi l'Amministrazione Comunale di Novafeltria - sarà dedicata al cantautore/chitarrista prendendone il nome.



La conferenza è stata aperta dal Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini: "Questo festival vuole innanzitutto rendere omaggio alla memoria di Ivan Graziani ma anche valorizzare il nostro territorio comunale. Noi crediamo molto nella potenza della musica, sia dal punto di vista sociale che culturale, per cui ci auspiachiamo che l'evento di questa estate, dedicato ad uno dei più grandi cantautori italiani, possa diventare un appuntamento fisso contaminando ed allargandosi anche ai territori vicini. Insomma, valorizzare la nostra 'Città della Musica' anche in nome e nel ricordo di Ivan".



Una kermesse dunque, nata oggi ma che vuole riconfermarsi negli anni: "Il desiderio dell'Amministrazione Comunale insieme con la Pro Loco e la Consulta Giovani per questo Festival - spiega la Consigliera comunale con delega al Turismo Ilaria Sebastiani - è quello che possa ripetersi diventando un evento di richiamo importante non solo per Novafeltria ma per l'intera vallata e i territori limitrofi". Evento di spettacolo che accoglierà artisti di fama nazionale e internazionale ma anche formativo per tutti i giovani musicisti del luogo: "L'obiettivo del Festival - continua Sebastiani - sarà quello di favorire l'incontro per i nostri artisti locali e per tutti i giovani che vorranno intraprendere un percorso nel mondo della musica e delle arti con tutti gli artisti che prenderanno parte a questa manifestazione".



Un'altra novità fra le novità sarà l'istituzione a partire dal prossimo anno del Premio nazionale 'Ivan Graziani' dedicato alle arti figurative, nato per sottolineare la completezza artistica del poliedrico Ivan, cantautore sì ma anche pittore, fumettista e grafico.



Musica ma non solo, il MaledetteMalelingue Festival accoglierà mercatini, conferenze, laboratori, workshop e stand enogastromici che contribuiranno a far conoscere il territorio della Valmarecchia.



Il programma in dettaglio non è ancora stato svelato, ma è certo il grande concerto di chiusura previsto il 9 luglio che vedrà esibirsi il cantautore e figlio d'arte Filippo Graziani con tutta la band al completo. All'interno del Tour 'Ivan25', Filippo tornerà a suonare dal vivo dopo tanti anni nella cittadina dove è cresciuto: "E' bello tornare a casa - racconta Filippo - ma soprattutto è entusiasmante l'oppurtunità di creare qualcosa di nuovo insieme al comune di Novafeltria, che si è reso disponibile per tutto fin da subito e che ha spinto per questa manifestazione: un festival intitolato a mio padre che sarà anche contenitore per l'arte nella vallata è qualcosa di estremamente emozionante e motivo di grande orgoglio per me. Non vedo l'ora di cominciare".



