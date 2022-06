Rimini, rapina al 'Despar' di Santarcangelo: arrestato 35enne

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 10:00 - 08 Giugno 2022

Il supermercato rapinato a gennaio.

Sarebbe un 35enne arrestato dai Carabinieri, uno degli autori di due rapine commesse a gennaio ed aprile in provincia di Rimini. L'uomo, gravemente indiziato per rapina, avrebbe agito il 31 gennaio al supermercato Despar a San Martino dei Mulini e il 2 aprile alla farmacia Corpolò. I rilievi e le indagini effettuati subito dopo gli episodi, avevano permesso di acquisire prove importanti. A casa del 35enne, residente in provincia di Forlì, sono stati trovati e sequestrati gli indumenti compatibili con la rapina e anche due pistole giocattolo. L'uomo si trova in carcere a Rimini.