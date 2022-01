Passamontagna e pistola, in due rapinano supermercato Despar

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

18:20 - 31 Gennaio 2022

Sopralluogo dei Carabinieri nel supermercato Despar.



Nuova rapina a danno del supermercato Despar di San Martino dei Mulini, in via Tomba, nel comune di Santarcangelo. Oggi (lunedì 31 gennaio), nel primo pomeriggio, due ignoti malviventi armati di pistola e con il volto travisato hanno fatto irruzione, minacciando una cassiera e facendosi consegnare il bottino, ancora da quantificare, ma superiore ai 1000 euro. I rapinatori, portato a termine il blitz, sono scappati a bordo di un'auto, facendo perdere le proprie tracce. Sui fatti indagano i Carabinieri. Lo scorso 25 novembre il supermercato era stato rapinato da un altro malvivente, con il volto travisato e armato di taglierino, che intorno alle 9 fece irruzione, portando via trecento euro.