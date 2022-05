Il set del tormentone dell’estate sbarca a Rimini con ‘La Dolce Vita’ di Fedez, Tananai e Mara Sattei

Attualità

Rimini

| 06:29 - 31 Maggio 2022

Sa sinistra Tananai, Fedez e Mara Sattei.

Di Mary Cianciaruso



Il tormentone dell’estate sbarca in riviera e toccherà anche Rimini: sarà la città di Fellini ad ospitare, assieme ad altre location della Romagna, i set del nuovo video di Fedez assieme a Tananai e Mara Sattei. Il titolo del brano? Sarà, ça va sans dire, “La dolce vita”.

Del casting se ne sta occupando la NuovaEra Film, sotto la direzione di Monia Cappiello, attrice, esperta di casting (cinematografici e non); è assistente alla regia e autrice, e il web, i giornali, i social pullulano delle sue foto nei panni della Tabaccaia, indimenticabile e estremamente onirica figura del Fellini di “Amarcord”.



Un duro lavoro di reclutamento, studio e preparazione



Monia è ormai conosciuta come casting director, sia nell’ambito di teatro che di cinema, portando avanti la propria formazione su tutti i campi che interessano il complesso mondo del cinema. Ha aperto recentemente la casa cinematografica NuovaEra Film, “questo mi amplia le possibilità di organizzare le produzioni in più ambiti”, spiega. Ed è per una collaborazione che nasce “La Dolce Vita”: “Abbiamo tutti un gran bisogno di dolce vita, a questo punto parte l’estate, a dirlo è Fedez che verrà a girare anche a Rimini. Racconterà una storia, la Romagna rappresenta esattamente il mood della canzone. La produzione è la Borotalco.it, con loro ho già lavorato – continua Cappiello – per "Sotto il sole di Riccione" dei The Giornalisti, poi altre opere come il videoclip Kobra di Mahmood, Futura di Dalla per la regia Giacomo Triglia. Sanno che conosco bene l’ambiente e mi hanno chiesto di collaborare”.



“La Dolce Vita” a Rimini con Fedez & Co



Il video verrà girato nei prossimi giorni sulla spiaggia di Rimini, per la regia di Olmo Parenti. La hit uscirà il 3 giugno, in radio e su tutte le piattaforme digitali; è una gioiosa dichiarazione d’amore, al grido: "La vita senza amore dimmi tu che vita è", le inevitabili concessioni a retorici romanticismi sono, però, sostituite da una carica ironica che contraddistingue la scrittura di molti brani di Fedez. Ad affiancarlo ci saranno Tananai, giovane cantautore già presente nell’ultimo album Disumano, che, dopo aver conquistato il grande pubblico al Festival di Sanremo 2022, ha da poco concluso un tour completamente sold out nei club e ottenuto il disco di platino, e Mara Sattei, una delle cantautrici più interessanti e poliedriche del panorama musicale italiano.

“Siamo a buon punto, conosco la narrazione storica del videoclip e il brano, che adoro, ma posso cantarlo solo nella mia testa. Stiamo cercando bei ragazzi, maschi, tra i 18 e i 30 anni, “fisicati”, senza tatuaggi, creste o orpelli, devo dire che è ardua, cercarne un bel numero non è semplice, ma nel mio lavoro le sfide sono all’ordine del giorno e attorno a me c’è una collaborazione e della disponibilità unica. Invito tutti, dal 3 giugno, ad ascoltare questo brano, perché sono sicura che sarà un gran successo” conclude Monia Cappiello.