Santarcangelo: ladri tornano a rubare nello stesso bar, ripresi dalle telecamere

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:51 - 28 Maggio 2022

Stesso locale, stesso modus operandi, si tratta dell’ennesimo furto ai danni del locale di Santarcangelo che, nel giro di 15 giorni, è stato nuovamente preso di mira da ignoti malviventi. Durante la notte i ladri si sono introdotti al Tropicana Caffè e hanno portato via fisicamente la cassa. Ancora da quantificare il bottino, si tratterebbe del fondo cassa, ma gli autori del colpo hanno lasciato numerosi danni da scasso. Comprensibile l’amarezza del proprietario che si trova nuovamente vittima di un ignobile gesto, da parte di ignoti che sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono al vaglio degli inquirenti. Non è escluso che si tratti degli stessi che, nella notte tra il 14 e il 15 maggio, hanno forzato la porta e staccato la cassa per poi scappare in bicicletta. Tra il denaro rubato e i danni, il titolare aveva denunciato un ammanco di 2500 euro circa. Le indagini sono affidate alle Forze dell’ordine per fare chiarezza sull’accaduto.