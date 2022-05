Santarcangelo, ecco i ladri ripresi mentre rubano la cassa del bar

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 08:58 - 25 Maggio 2022

Furto nottetempo in un bar sulla via Emilia nel comune di Santarcangelo. I ladri entrano nel locale e, questa volta, portano via la cassa. I malviventi sono entrati in azione nella notte tra il 14 e il 15 maggio al Tropicana Caffé. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato due soggetti forzare la porta, entrare nel locale, staccare la cassa e scappare via in bicicletta. "E' durato tutto meno di 20 secondi" racconta amareggiato il titolare. In cassa c'erano circa 6-700 euro. "Per fortuna non hanno fatto altri danni" dice ancora il titolare che aveva già subito un furto all'inizio del mese in un altro bar di sua proprietà a Santarcangelo. "Sono entrati dal retro" racconta "hanno svuotato cassa e cambia soldi. Tra il denaro rubato e i danni se ne sono andati via 2500 euro almeno". E' amareggiato il proprietario dei due locali che non ha ancora sporto denuncia "quando avrò un momento lo farò, ma è solo una perdita di tempo, il danno ormai è fatto".