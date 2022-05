Fissato l'ultimo saluto a Stefano Cerioni, il motociclista morto sulla Marecchiese

Attualità

Novafeltria

| 11:24 - 27 Maggio 2022

Stefano Cerioni, deceduto mercoledì sera sulla Marecchiese.

Si terranno domani (sabato 28 maggio), alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di San Martino a Perticara di Novafeltria, i funerali di Stefano Cerioni, il 54enne vittima di un incidente stradale, avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì, a Ponte Messa di Pennabilli. Il rosario, invece, sarà recitato questa sera (venerdì 27 maggio). L'uomo era a bordo della sua moto da strada Yamaha R1 quando, per cause in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail. Nonostante i soccorsi immediati, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La sua scomparsa ha destato un grande cordoglio in tutta l'Alta Valmarecchia e anche a Sogliano dove gestiva con la moglie un ristorante. Stefano lascia la moglie Carla i figli Daniele di 25 anni e Greta di 17.