Ponte Messa, perde il controllo della moto: muore 54enne di Novafeltria

Cronaca

Pennabilli

| 20:53 - 25 Maggio 2022

La moto distrutta dopo l'incidente.

Un incidente stradale in Alta Valmarecchia è terminato tragicamente con la morte di un motociclista. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì 25 maggio), sulla strada Marecchiese, nel comune di Pennabilli. Un 54enne residente a Novafeltria, in sella a una moto Yamaha, ha perso la vita mentre viaggiava in direzione Novafeltria-San Sepolcro, dopo essersi lasciato alle spalle, da un paio di km, Ponte Messa. Per cause in corso d'accertamento, l'uomo ha perso il controllo della moto, finendo contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri e il personale del 118. I medici hanno cercato di rianimare il 54enne, ma non c'è stato nulla da fare. In quel tratto di strada, in passato, si erano già verificati incidenti mortali.