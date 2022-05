Accoltellato in pieno giorno a Viserba, Carabinieri di Rimini arrestano l'aggressore

Cronaca

Il luogo dove il giovane è stato soccorso.

Arrestato l'accoltellatore che aveva aggredito un giovane in pieno giorno a Viserba il 22 aprile scorso. I Carabinieri di Rimini lo hanno rintracciato in un comune della provincia di Bologna. E' un 19enne di nazionalità albanese, l'accusa è di tentato omicidio. Nel tardo pomeriggio del 22 aprile i due avevano avuto un diverbio, probabilmente per futili motivi, nel sottopassaggio nei pressi di via Polazzi. Al culmine della lite il 19enne aveva colpito il coetaneo con due fendenti, uno all'addome e uno alla coscia. Il ferito si era poi trascinato fuori dal sottopasso venendo soccorso nei pressi di un negozio. Le indagini dei Carabinieri sono partite immediatamente. I militari hanno raccolto testimonianze, visionato filmati e, dopo diverso tempo, vinto anche le reticenze del ferito che non intendeva collaborare. E' stato così identificato l'aggressore che risultava lavorare a Rimini ma risiedere in provincia di Bologna. Nell'abitazione di un amico, nella quale era ospite, è stato trovato un coltello a serramanico con una lama di 8 cm ed un manico di 12, probabilmente usato per ferire il coetaneo.

Il 19enne si trova in carcere alla Dozza di Bologna.