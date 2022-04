Sangue a Viserba di Rimini, giovane accoltellato in pieno giorno

Cronaca

Rimini

| 20:37 - 22 Aprile 2022

Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Pomeriggio violento a Viserba, dove un giovane è rimasto ferito con alcuni fendenti. L'aggressione è avvenuta all'angolo tra le vie Polazzi e via Mazzini, verso le 18. Pare che il ferito sia stato raggiunto da un paio di coetanei all’altezza del sottopasso, verso il centro studi, e ne sia nata una colluttazione nella quale è spuntato un coltello con il quale uno dei contendenti è rimasto ferito. Secondo le prime informazione, si tratterebbe di un giovane di circa 20 anni. Immediati, sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane in ospedale al Bufalini di Cesena. Secondo le prime indiscrezioni le sue condizioni desterebbero preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno raccogliendo quanti più indizi possibili. Sembra che gli aggressori siano fuggiti lasciando il ferito in una pozza di sangue sull’asfalto.