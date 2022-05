Grosso incendio a Casteldelci, a fuoco un complesso di case a schiera

Cronaca

Casteldelci

| 10:27 - 13 Maggio 2022

Enorme incendio nelle colline di Casteldelci questa mattina, venerdì 13 maggio. A fuoco dieci villette a schiera del villaggio turistico Torricella, a 3 km dalle Balze nei pressi della località Senatello. L'allarme è scattato poco prima delle 10. Non sono ancora note le cause delle fiamme, forse un elettrodomestico rimasto acceso o un corto circuito. Sul posto Carabinieri, Forestali, Vigili del Fuoco arrivati dai distaccamenti di Novafeltria, Rimini e Firenze con tre autobotti ed un camion con scala. Sul posto anche il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli e un'ambulanza della Croce Verde Novafeltria. Le villette sono utilizzate per le vacanze, quindi non ci sarebbero, fortunatamente, feriti. I pompieri hanno tratto in salvo un cane che si trovava nei pressi delle abitazioni. Le operazioni di spegnimento sono molto delicate in quanto nelle villette sono presenti alcune bombole di gas. Si sta inoltre cercando di non fare espandere le fiamme alle abitazioni attigue. Il fumo sprigionato dall'incendio è visibile da oltre 10 km di distanza.