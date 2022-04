Rimini: abbonamenti ai parcheggi on line, non serve esporre il cartellino sul cruscotto

Attualità

Rimini

| 12:09 - 12 Aprile 2022

In questi giorni é possibile richiedere gli abbonamenti al parcheggio per la stagione estiva, che va dal 25 aprile al 30 settembre, per i settori: Marina Centro, Lungomare, aree in fregio della zona mare del Comune di Rimini.



Per sottoscrivere l'abbonamento è necessario inviare una richiesta tramite e-mail, oppure presentando la domanda allo sportello ‘Abbonamenti Parcheggi’, previo appuntamento telefonico.

Successivamente alla presentazione della richiesta, l'abbonamento sarà attivato ‘on-line’ e quindi non sarà necessario ritirare, né esporre il cartellino sul cruscotto dell’autovettura. L’avvenuto rilascio dell’abbonamento sarà confermato infatti con invio una e-mail e l’abbonamento sarà sempre attivo con la targa del veicolo indicata nel modulo.

In riferimento alle aree in fregio la campagna abbonamenti - esclusivamente per le aree ‘Alexander’ e ‘Aristeo’ - sarà aperta fino al 20 Aprile 2022, data entro la quale dovranno pervenire le richieste all'Ufficio Abbonamenti Parcheggi.

L’indirizzo e-mail di riferimento è: abbonamenti.parcheggi@comune.rimini.it . L’Ufficio ‘Abbonamenti Parcheggi’ si trova in Via Rosaspina 21 (Piano Terra) - Telefono: 0541 - 704829 ; Orario: lunedì – mercoledì - venerdì 9:00 -12:00 martedì e giovedì 14:30 -16:30 .

Qui tutte le informazioni, l’elenco dei parcheggi, le tariffe e le modalità di pagamento (tramite il portale PagoPA).