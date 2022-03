Rimini: scomparso il giornalista e scrittore Marco Pivato, aveva 42 anni

Attualità

Rimini

| 10:40 - 24 Marzo 2022

Marco Pivato - foto dal sito web.



Mondo della cultura riminese in lutto per la scomparsa di Marco Pivato, giornalista e scrittore, scomparso all'età di 42 anni. Era figlio di Stefano Pivato, ex rettore dell'Università di Urbino. Marco, studi classici, di formazione chimico farmaceutico, dopo il master in Comunicazione della scienza presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati di Trieste, aveva fondato un’agenzia privata di comunicazione. Ha collaborato al supplemento «Tuttoscienze & Salute» de «La Stampa» e riviste specialistiche. Era socio dell’Unione giornalisti italiani scientifici.



IL CORDOGLIO DELL'UNIVERSITA' DI SAN MARINO La comunità dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino, inclusi il Rettore, il Direttore Generale, docenti, studenti, studiosi e staff dei programmi formativi e della struttura amministrativa, esprimono vicinanza e cordoglio al Direttore del Centro Sammarinese di Studi Storici, Stefano Pivato, per la scomparsa del figlio Marco.



La realtà universitaria sammarinese, coinvolgendo in particolare il Consiglio Scientifico del Centro Sammarinese di Studi Storici e del Dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi, si stringe in un abbraccio ai familiari.