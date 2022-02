Talamello: autista muore al volante dell'ambulanza, trasportava ferito in incidente

Cronaca

Talamello

| 17:46 - 18 Febbraio 2022

L'ambulanza.



Stava trasportando il 55enne ferito nell' incidente avvenuto intorno alle 16.15 di oggi (venerdì 18 febbraio) a Talamello, quando, probabilmente per un malore, è finito fuori strada con l'ambulanza mentre percorreva via degli Archi in direzione Novafeltria. L'autista dell'ambulanza è deceduto, nonostante il prodigarsi dei suoi colleghi. Il mezzo, che procedeva a velocità regolare, ha invaso l'altra corsia, uscendo leggermente fuori strada e appoggiandosi a una pianta. L'autista è stato soccorso immediatamente dal personale medico, mentre i colleghi sono intervenuti a supporto con altre ambulanze ed è stato richiesto l'intervento dell'elicottero. I Carabinieri hanno disposto l'intera chiusura della strada per lo svolgimento delle operazioni di soccorso, a cui hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco.