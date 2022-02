Talamello, perde il controllo dell'auto in curva e si ribalta

Cronaca

Talamello

| 16:56 - 18 Febbraio 2022

L'auto ribaltata.



Si ribalta con la propria automobile, affrontando una curva: è quanto successo oggi pomeriggio (venerdì 18 febbraio) a Talamello, intorno alle 16.15, a un 55enne alla guida di una Suzuki Swift con targa sammarinese. L'uomo stava percorrendo Via degli Archi, la strada che conduce da Talamello a Novafeltria, quando si è ribaltato, per cause in corso d'accertamento. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno estratto il ferito, affidato al personale della Croce Verde per il trasporto in ospedale, e hanno poi messo in sicurezza la vettura, che era pericolosamente in bilico, utilizzando dei cavi. Per i rilievi del sinistro sono invece intervenuti i Carabinieri di Novafeltria.