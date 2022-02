Moglie violenta arrestata, la vita del marito era diventata un incubo

Cronaca

Rimini

| 13:16 - 11 Febbraio 2022

Foto di repertorio.

Marito vittima di continue aggressioni da parte della moglie: la donna, una 48enne ucraina, è stata arrestata la scorsa notte (tra il 10 e l'11 febbraio), a seguito dell'intervento della Polizia, in zona Miramare, su chiamata del coniuge. Quest'ultimo è stato trovato in strada, spaventato, con indosso una t-shirt strappata. Presentava graffi e lacerazioni al collo e al volto, alcuni più recenti, altri più datati, evidentemente conseguenze di aggressioni subite nel passato. Entrati nell'appartamento dei coniugi, i poliziotti hanno trovato la donna in stato di alterazione da abuso di alcol. La 48enne ha iniziato a urlare frasi sconnesse, per poi cercare di aggredire con un pugno il marito, finendo però per colpire uno degli agenti intervenuti per fermarla. Arrestata, dovrà rispondere delle ipotesi di reato di maltrattamenti verso familiari e conviventi, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, lesioni e rifiuto di fornire le proprie generalità. Da una prima ricostruzione, il marito subiva da mesi le condotte violente della sua compagna.