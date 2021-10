Rimini, il saluto del comandante della Finanza al nuovo ufficiale Alessia Natale Mariani

Attualità

| 09:16 - 26 Ottobre 2021

Comandante Russo, Comandante Provinciale Coscarelli e Sottotenente Alessia Natale Mariani.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini Colonnello t.ST Alessandro Coscarelli, insieme al Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Magg. Roberto Russo, ha ricevuto il Sottotenente Alessia Natale Mariani.



Già Maresciallo Capo, ha prestato servizio per 5 anni tra le Fiamme Gialle riminesi presso il Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, per poi superare il concorso per Ufficiali riservato agli appartenenti al Corpo ed essere avviata alla frequenza del “18° Corso Portulisse 43 II” presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Castelporziano, Roma.



Al termine dei 12 mesi di corso, il neo Ufficiale ha fatto rientro al Reparto, da dove partirà, nei prossimi giorni, per la nuova assegnazione presso la Scuola di Polizia Economico-Finanziaria di Lido di Ostia, Roma.



Nel suo incarico a Rimini, il Sten. Natale Mariani si è distinta per il grande impegno nella lotta alla violenza sulle donne ed il conferimento a Roma per la 46° Edizione della ‘Giornata d’Europa’ del Premio Personalità Europea nel 2016.

Al neo Ufficiale le congratulazioni per il nuovo grado e gli auguri di una brillante carriera.