Sant'Agata Feltria, morto a 59 anni il sindaco Guglielmino "Mino" Cerbara

Cronaca

Sant' Agata Feltria

| 10:35 - 02 Agosto 2021

Sant'Agata perde il suo sindaco, il suo imprenditore agricolo, il suo fedele e appassionato cittadino. Il sindaco del paese Guglielmino "Mino" Cerbara è deceduto questa mattina a 59 anni a causa di una malattia.



Era stato rieletto sindaco nel maggio del 2019, al suo secondo mandato dopo essere diventato amministratore nel 2014 con la lista civica "Uniti per Sant'Agata Feltria". Condoglianze da tutta la redazione di Altarimini.it.



«Sindaco molto attivo e amato. Condoglianze alla sua famiglia e alla sua amata comunità», scrive il presidente della provincia Riziero Santi, cui si aggiunge il sindaco di Rimini Andrea Gnassi: «Ricordo lo straordinario amore per la sua Sant’Agata, per la sua gente, per la sua Valmarecchia. Lui, i sindaci dei piccoli comuni, dell’entroterra, sono spesso eroi poco conosciuti. Grazie anche a sindaci come Mino, questo Paese ancora tiene. È la passione e non altro il motivo per cui si mettono a disposizione del bene comune. Mino Cerbara è stato un grande sindaco e un grande uomo. Ci manca. Un grande abbraccio a tutti coloro i quali hanno avuto la fortuna di conoscerlo».



In mattinata anche il ricordo della consigliera regionale Emma Petitti: «Un amico, un bravo amministratore, un politico che amava il suo Comune, Sant’Agata Feltria, e la sua vallata, la Valmarecchia. Un comune e un territorio per i quali ha dedicato tempo e impegno, sempre con grande umiltà e spirito di servizio. Per chi ha l’onore di svolgere un ruolo di impegno pubblico e istituzionale si dice che contano più i fatti delle parole e Mino con quelli parlava, con le cose che costruiva insieme agli altri amministratori e attraverso l’ascolto dei suoi cittadini. Un onore essere stata al suo fianco in tanti momenti in questi anni. Ci mancherai molto».



La sindaca di Riccione Renata Tosi si accoda: «Vorrei esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità dei cittadini di Sant'Agata Feltria. L'amministrazione comunale di Riccione e tutta la Giunta si uniscono al dolore per una così prematura scomparsa. Mino Cerbara l'ho incontrato nelle sedi istituzionali e di lui ho sempre avuto l'impressione che fosse l'uomo giusto al posto giusto. Aveva dimostrato di avere il civismo nel cuore, di capire profondamente la comunità di Sant'Agata che ha amministrato fino all'ultimo giorno della sua vita. Come credente penso che oggi saranno i suoi cittadini a riconoscergli questo grande merito nelle loro preghiere».