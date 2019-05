Elezioni Sant'Agata Feltria: Cerbara confermato sindaco

Attualità

Sant' Agata Feltria

| 16:06 - 27 Maggio 2019

Il sindaco Guglielmino Cerbara.

Guglielmino Cerbara è stato confermato sindaco di Sant'Agata Feltria. Una vittoria rilevante con 811 voti, contro i 483 dell'ex vicesindaco Paolo Ricci. Raggiunto telefonicamente, il sindaco Cerbara commenta. "Una grande soddisfazione per tutta la squadra, grande risultato contro una Lega che si proponeva come vincente. Grazie a tutti i santagatesi che hanno votato questa lista".



Guglielmino Cerbara (sindaco uscente)

Cittadini Santagatesi Uniti 811 voti



Paolo Ricci

Avanti Insieme per Sant’Agata Feltria 483 voti