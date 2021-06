Perché Internet ha avuto tanto successo

Attualità

Nazionale

| 15:34 - 11 Giugno 2021

Tastiera di un computer portatile.

L'espansione che è legata all'uso di Internet sembra essere non solo inarrestabile, ma anche senza limiti. Quella relativa al web, non a caso, è una rivoluzione digitale che è di portata epocale nella storia dell'uomo al pari, per esempio, della macchina a vapore e della scoperta dell'elettricità. Ma detto questo, quali sono le ragioni ed il perché Internet ha avuto così tanto successo?



Al riguardo c'è da dire che quello relativo ad Internet è un canale con le potenzialità offerte e sfruttate da parte di tutti coloro che non solo vogliono comunicare, ma anche giocare e socializzare. Così come la rete è lo strumento per svolgere al meglio l'attività da parte di aziende e di lavoratori autonomi, ma anche di associazioni e di amministrazioni pubbliche nell'erogare con la massima efficienza, rispetto alle lungaggini del passato, i servizi ai cittadini.



Il successo di Internet? C'è sempre un buon motivo per connettersi al web!



Tra chi gioca a bingo e chi guarda le serie Tv, lo sport ed i film in streaming, e chi invece organizza le conferenze via web con i colleghi di lavoro, c'è sempre un buon motivo per connettersi ad Internet. Il successo del web sta proprio nel suo elevato grado di coinvolgimento dato che praticamente tutti hanno almeno un motivo o una ragione per connettersi alla grande rete globale.



In altre parole, il successo di Internet sta proprio nel fatto che tutti lo usano, ed in futuro questo trend è destinato a proseguire in quanto molti processi odierni, che vengono avviati ed eseguiti fuori dalla rete globale, saranno digitalizzati nell'ambito di una transizione e di una migrazione online che è sostanzialmente inesorabile ed irreversibile. Perché i processi non solo possono migrare su Internet, ma possono pure essere gestiti in maniera sicura, e possono garantire anche un sensibile abbattimento dei costi a carico delle imprese e delle amministrazioni pubbliche.



La democrazia di Internet in un mondo reale che è sempre più connesso alla rete



L'uso di Internet, inoltre, è relativamente semplice con la conseguenza che per accedere al web non sono necessarie delle particolari competenze tecniche ed informatiche. In pratica connettersi alla rete globale è come aprire il rubinetto dell'acqua per dissetarsi, ed anche per questo si spiega il grande successo di Internet senza alcun limite o restrizione di età, di classe sociale o di livello di istruzione.



E lo stesso dicasi per l'accesso ad Internet con il proprio dispositivo preferito. Se in passato, infatti, il PC desktop era l'unico elaboratore utile per accedere al web, al giorno d'oggi i dispositivi connessi o che si possono connettere alla rete non sono solamente gli smartphone ed i tablet, ma anche i televisori e gli elettrodomestici.



La crescita degli utenti connessi ad Internet, infatti, farà il paio con i dispositivi che a loro volta saranno collegati alla rete globale. E questo perché uno dei grandi trend di Internet è rappresentato dall'IoT, ovverosia dall'Internet delle cose che rivoluzionerà l'uso e l'accesso al web ed anche il mondo delle telecomunicazioni a livello globale.