| 22:05 - 10 Aprile 2021

Un attaccante per il Sasso Marconi: Si trastta di Giordano John Bardeggia, nato a Rimini nel 2000, scuola San Marino (15 presenze e 3 gol in serie D), con trascorsi a Inter e Cesena. L'ultima sua tappa è stato il Foligno Calcio, club con cui ha messo insieme quattro presenze nel Girone E di Serie D. L'ex giocatore di Reggiana (17 presenze e sei reti in D), Sangiustese, Real Giulianova, ha militato anche nel Tropical Coriano.