Calcio B: Mattia Biso (ex San Marino) è nello staff di mister Grosso al Frosinone

| 19:38 - 23 Marzo 2021

C’è un ex giocatore del Faenza e del San Marino Calcio (rispettivamente stagione 1999-2000 e 2000-2001) nello staff del 43enne tecnico abruzzese Fabio Grosso chiamato ad otto giornate dal termine della regular season del campionato di Serie B a sostituire Alessandro Nesta sulla panchina del Frosinone. Si tratta di Mattia Biso, classe 1977, una lunga carriera alle spalle (16 presenze a Faenza e 13 presenze e due gol a San Marino). Biso, in possesso del patentino di allenatore Uefa A, sarà il match analyst (si è diplomato a Coverciano). L'ex giocatore è stato, tra l'altro, un ex calciatore dei ciociari la cui maglia ha indossato per tre stagioni tra il 2008 ed 2011 e allenatore per due stagioni nel settore giovanile dello Spezia dove capo dell’area tecnica era Guido Angelozzi che ora ritrova a Frosinonne con lo stesso ruolo.

Quanto a Grosso, è reduce dall'esperienza poco fortunata con il Sion (sollevato dall'incarico lo scorso 5 marzo con la squadra al penultimo posto del massimo campionato svizzero).