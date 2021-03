Sport

Rimini

| 10:32 - 12 Marzo 2021

Nts riviera basket Rimini in campo.

Riprende il Campionato nazionale di serie B in carrozzina con NTS Riviera Basket Rimini.

Domenica 14 marzo 2021, alle ore 15:00, sul parquet casalingo della palestra Carim di via Cuneo 11 a Rimini si giocherà sul serio.

Sabato mattina i ragazzi dovranno superare l'ostacolo del tampone Covid che spalancherà loro l'accesso alle tavole del parquet amico per disputare la tanto attesa seconda giornata di campionato nazionale di serie B girone C sfidando la fortissima Menarini Volpi Rosse Firenze che alla prima uscita ha travolto la matricola Ortopedia Michelotti TDS Livorno.

È trascorso un anno intero senza disputare una sola gara per la nuova formazione di NTS Riviera Basket Rimini che si presenta ai ranghi di partenza della stagione dopo i miglioramenti evidenziati prima della sospensione di un anno fa con ambizioni ancora maggiori, Il coach Angelo Loperfido non nasconde la crescita sul piano atletico e tecnico dei suoi veterani ai quali si affiancano due novità di assoluto rilievo: il ritorno in divisa biancazzurra dell'ala Marco Venzon e l'arrivo dell'esperto centro Samadi Abdelkhalak. Il Coach, intervistato in settimana sulla qualità delle avversarie nericonosce e teme il loro valore, ma senza mezzi termini dichiara serenamente di temere ancor di più la consapevolezza dei suoi di potersela giocare alla pari con chiunque: se all'innegabile entusiasmo manifestato si affiancherà la fiducia nei propri mezzi dei nostri giocatori se ne vedranno davvero delle belle e puntare alla seconda fase non sarà solo un sogno.

Questa la formazione completa di NTS Riviera Basket Rimini2021: #4 Angelo Loperfido (Allenatore/giocatore); #5 Samadi Abdelkhalak (MAR); #6 Giuliano Bonato, #7 Mirco Acquarelli; #10 Adil Raik (MAR); #11 Giuseppe Di Pietro; #15 Stefano Martinini (Capitano); #19 Michele Storoni; #21 Andrea Rossi; #33 Marco Venzon; #55 Antonino D'Aietti; #83 Andrea Gardini.