Novafeltria: iN's Mercato rinnovato, tante novità per chi farà la spesa

Attualità

Novafeltria

| 07:34 - 22 Marzo 2021

Ingresso del negozio di Novafeltria.

Pubbliredazionale

Martedì 23 Marzo riapre al pubblico il punto vendita iN's Mercato di Novafeltria, nell'entroterra di Rimini, con molte novità.

Il punto vendita iN's Mercato di Novafeltria è rimasto chiuso dal 14 al 22 marzo per lavori di rinnovamento: in particolare è stato allestito il reparto iN’s Forno, con forno e banco self service a vista, per servire prodotti caldi e profumati, pane, pizza, croissant e altri tipi di dolci da forno.

Inoltre è presente il nuovo reparto iN's Orto con tanta Frutta e Verdura sfusa , fresca e di stagione .

700 metri di super convenienza con prezzi sempre bassi tutto l'anno, per scoprire di più consulta il volantino

Il punto vendita di Novafeltria si trova in Strada Statale 258 Marecchiese 120, è aperto con orario continuato da Lunedì al Sabato orari 08.00-20.00, e anche la Domenica con i seguenti orari: 09.00-13.00/15.00-20.00.

IN’s mercato a Novafeltria è presente dal 2018 dopo aver rilevato il gruppo Tuodì, registrando una costante crescita, con grande soddisfazione da parte della clientela, che ha riscontrato la qualità della spesa a prezzi sempre bassi.

IN’s mercato nella Provincia di Rimini oltre a Novafeltria è presente anche a Viserba di Rimini in via Orsoleto a Rimini in viale XXIII Settembre n. 1845 e in via Flaminia n. 92 a Cattolica in via Federico Fellini, 18 e a Riccione in Viale Ceccarini n. 156

IN's ha in programma un fitto piano di ristrutturazioni e nuove aperture che si estenderà per tutto l'anno 2021.