L'entroterra di Rimini si è svegliato sotto la neve

Attualità

Novafeltria

| 07:43 - 13 Febbraio 2021

Una via di Novafeltria sotto la neve.



Come da previsioni l'entroterra riminese si è svegliato sotto la neve. Aria fredda da est ha portato un calo delle temperature sotto lo zero e nevicate anche ai piedi della collina. L'ultimo bollettino meteorologico prevedeva infatti tra la tarda serata di ieri e la mattinata odierna precipitazioni diffuse su tutta la nostra provincia. Si segnalano rallentamenti e problemi alla circolazione in Alta Valmarecchia.



L'ANALISI DI CENTRO METEO EMILIA ROMAGNA Il minimo depressionario ha apportato deboli precipitazioni sulla provincia riminese, nevose fin sulla costa. Lievi accumuli anche sulla prima fascia di pianura, alle porte della città. Rimini ha visto tetti, prati e auto leggermente imbiancati.

Già 4-5 cm a Villa Verucchio, accumuli più elevati man mano che si sale di quota. Attualmente ci sono precipitazioni in forma residua, attenueranno nel corso delle prossime ore. Esaurimento sui rilievi nel pomeriggio. Poi attenzione al ghiaccio, netto calo termico nei valori serali e le minime saranno attorno ai -4/-6°C sulle aree collinari e fino a -8/-12°C su quelle appenniniche (Federico Antonioli)