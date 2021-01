Boom San Patrignano su Netflix, ora si valuta serie sul libro di Walter Delogu

Attualità

Rimini

| 12:31 - 17 Gennaio 2021

Walter Delogu; in gallery Davide Grassi e Delogu (foto Davide Cardone).



La docuserie su San Patrignano ha riscosso un incredibile successo su Netflix, generando anche un'ampia discussione nell'opinione pubblica e sui social. Tra le testimonianze della docuserie c'è quella di Walter Delogu, ex autista di Vincenzo Muccioli, che un anno fa ha scritto un romanzo, liberamente ispirato alla sua vita, a quattro mani con l'avvocato e giornalista Davide Grassi. Il romanzo, intitolato "Il braccio destro", potrebbe presto diventare una nuova serie di successo. L'indiscrezione arriva oggi (domenica 17 gennaio) da un sito specializzato, Tvblog, ma circolava già da qualche giorno. Il romanzo "Il braccio destro" racconta la storia di Angelo, un ragazzo cresciuto tra mille difficoltà e amicizie sbagliate, che si ritrova a far parte dalla malavita milanese degli anni '70, arruolato da un boss. La caduta negli inferi della droga segnerà la sua vita, prima della rinascita. Al momento le indiscrezioni sulla serie de "Il braccio destro" si fermano qui: non è chiaro se la serie possa essere prodotta sempre da Netflix, o da Rai, Mediaset e Sky. Novità sono attese nelle prossime settimane.