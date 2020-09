Rimini, la Polizia ha arrestato il rapinatore seriale responsabile di almeno cinque colpi

Cronaca

Rimini

| 11:18 - 02 Settembre 2020

La Polizia di Stato di Rimini ha comunicato l'arresto del rapinatore seriale responsabile di almeno cinque colpi nei giorni scorsi. Le manette sono scattate martedì sera. L'uomo ha 35 anni ed è originario della provincia di Venezia ma da tempo risiede a Rimini. Al momento dell'arresto aveva una pistola scacciacani. Le ultime "prodezze" dell'uomo risalgono a martedì pomeriggio quando ha tentato una rapina ad un negozio di parrucchiera senza riuscirci mentre è purtroppo riuscita quella ad una tabaccheria a Rimini. Sempre lo stesso il modus operandi: armato della pistola a salve, l'uomo entrava nell'esercizio commerciale, con mascherina chirurgica, occhiali da sole e berrettino in testa e sotto la minaccia dell'arma si faceva consegnare il denaro fuggendo poi a piedi.





I particolari saranno resi noti in una conferenza stampa in Questura in mattinata.