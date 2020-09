Mascherina e berretto: rapinatore seriale torna in azione a Rimini

Cronaca

Rimini

| 07:34 - 02 Settembre 2020

La tabaccheria rapinata.

Doppia rapina nel pomeriggio di martedì a Rimini da parte della stessa persona. Un uomo armato è entrato in un salone da parrucchiera in via Pascoli con mascherina, cappello e pistola alla mano. La donna presente all'interno è riuscita a richiamare l'attenzione di alcuni passanti e facendo fallire il colpo. Il rapinatore è scappato a mani vuote. Diversamente gli è andata nella tabaccheria Giorgetti, al piano terra del Flaminio difronte alla Caserma, pochi minuti dopo. Arma in pugno, ha intimato al commesso di consegnargli l'incasso, 1000 euro, e si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce. Sugli episodi indagano i Carabinieri.