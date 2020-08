Investito in bici, è morto il 72enne investito mentre attraversava sulle strisce

Cronaca

Rimini

| 08:41 - 28 Agosto 2020

Il luogo dell'impatto.

Non ce l'ha fatta Giovanni Zavatta, il 72enne ex docente che mercoledì attorno alle 19.30 era stato investito mentre attraversava in sella alla sua bici elettrica sulle strisce pedonali la via Emilia, poco dopo la frazione di Santa Giustina, dove viveva. L'impatto è stato violento, come riportano le immagini del parabrezza infranto della Renault Scenic che lo ha colpito. Rimbalzato sull'asfalto, ha atteso in condizioni disperate l'arrivo dei soccorsi che lo hanno trasportato d'urgenza al Bufalini di Cesena, dove è morto giovedì pomeriggio.