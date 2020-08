Tennis Club Viserba: sabato 8 agosto parte il torneo nazionale Open femminile

Sport

Rimini

| 14:51 - 07 Agosto 2020

Alessandra Mazzola.

Scatta domani (sabato 8 agosto) il torneo nazionale Open femminile del Tennis Club Viserba (1.000 euro di montepremi), una manifestazione di rilevante spessore tecnico con 69 giocatrici al via. Le big al momento sono le 2.4 Sofia Antonella Caldera, Rubina De Ponti, Francesca Dell’Edera, Alessandra Mazzola, che gioca sui campi di casa, e Vittoria Modesti, a seguire le 2.6 romagnole Alessia Cecchini, Marta Lombardini e Letizia Migani.



Intanto sui campi del Tennis Club Viserba macina risultati il torneo giovanile.



Under 12 maschile, 2° turno: Dennis Ciprian Spircu-Andrea Modenese 6-2, 6-4. 3° turno: Edoardo Cavallo-Luca Lorenzi 6-0, 6-1, Tommaso Cuomo-Diego Orlando 6-1, 6-2. Ottavi: Edoardo Pozzi-Emanuele Ascani 2-6, 6-2, 11-9. Quarti anche per Michele Diversi.



Under 12 femminile, turno qualificazione: Alice Vezzadini-Nicole Di Marco 6-1, 6-0, Agnese Stagni-Vittoria Muratori 6-2, 6-4, Ilaria Rondinelli-Lucia Bertozzi 6-2, 6-2.



Under 14 femminile, turno di qualificazione: Micol Salvadori-Matilde Morri 4-1 e ritiro, Aurora Lombardi (n.2)-Anastasiya Lopatina 6-2, 6-3, Sara Gaia Totorizzo-Arianna Viganotti (n.3) 7-6, 4-6, 10-4.



Under 14 maschile, 2° turno: Tommaso Amati-Michele Diversi 6-1, 6-3. 3° turno: Simone Olivieri-Luca Lorenzi 6-2, 6-4, 4° turno: Claudio Valerio Calabrese-Riccardo Muratori 6-4, 6-0, Oscar Bisacchi-James Mohamed Aratari 6-1, 6-2, Islam Zaid Al Kilani-Leonardo Monticelli 6-4, 6-0.



Turno qualificazione: Enea Vinetti-Gioele Marconi (n.6) 6-2, 3-0 e ritiro. Under 16 maschile, 3° turno: Tommaso Amati-Francesco Bordoni 6-0, 6-0. Turno di qualificazione: Nicola Cagnin (n.1)-Gioele Marconi 6-3, 6-0, Nicolò Balducci (n.3)-Alessandro Siboni 6-0, 6-1, Lorenzo Marchioni (n.4)-Matteo Silvagni 6-2, 6-1, Federico Strocchi (n.5)-Dario Balducci 6-4, 6-3.



Under 16 femminile, 2° turno: Arianna Viganotti-Ilaria Carletti 7-5, 6-3. Turno qualificazione: Viola Ceccaroni-Giulia Ricci 5-7, 6-4, 10-1.



Under 10 maschile, turno qualificazione: Andrea Fabbri-Lorenzo Manco 6-1, 7-5. Ottavi: Diego Pieri-Alessandro Cavalieri 7-6, 6-3, Tommaso Buldrini-Christian Ottaviani 6-0, 6-2, Federico Bacchini-Daniele Longo 6-2, 6-0, Giovanni Neri-Leonardo Tana 6-3, 6-1, Pietro Bonfè-Brando Albanesi 6-2, 6-0, Lorenzo Neri-Andrea Lo Coco 6-1, 6-0. Quarti anche per Pietro Tombari.



Under 10 femminile, 1° turno: Viola Amati-Lavinia Porisini 6-2, 6-3, Emma Lanzoni-Ayah Zaid Al Kilani 7-5, 6-4, Gaia Donati-Guia Filippucci 6-4, 6-4, Arianna Ovarelli-Lucrezia Cavalieri 6-0, 6-0.