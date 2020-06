Nuove tendenze colore e taglio per il 2020, a Cattolica il primo evento per acconciatori d'Italia

Eventi

29 Giugno 2020

Due parrucchiere al lavoro a Bellaria (foto di Alessia Bocchini).

Domenica 5 luglio alle 20.30 nell'arena della Regina si terrà il primo evento live post Covid in Italia dedicato interamente agli acconciatori. Organizzato dal gruppo Empathy parrucchieri con il patrocinio del Comune di Cattolica, l'evento mostrerà in anteprima le colorazioni capelli per la prossima stagione interpretate da 3 stilisti Wella: Alessandro Galetti, Stefano Daviddi e Silvio Fontinovo. Inoltre il trend della moda capelli uomo presentato dal team Avangard Look Cattolica.



Prima dell’evento, alle ore 18 i ragazzi del secondo anno della scuola per acconciatori Moa di Ancona saliranno sul palco per presentare la sfilata di fine anno, ideata ed organizzata dagli allievi con il supporto delle docenti di Laboratorio e tecnica professionale.Quest’anno il tema sarà “Fashion Week nel mondo” e i ragazzi seguendo questo tema realizzeranno sul palco acconciature e styling, sulle proprie modelle. Per informazioni su come partecipare inviare una email a info@empathyparrucchieri.it o chiamare il 339 3134144.