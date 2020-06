Cronaca

| 20:52 - 24 Giugno 2020

Si chiama Andrea Caldari il centuaro morto a San Giovanni in Marignano.

L'uomo deceduto nell'incidente sulla via Malpasso, in sella a una moto Benelli 125, avvenuto oggi (mercoledì 24 giugno), si chiamava Andrea Caldari e aveva 42 anni. Un Ford Transit gli avrebbe tagliato la strada. Cittadino di San Giovanni in Marignano, era un collaboratore della Giometti Hotel. La famiglia Giometti ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dell'uomo, formulando le condoglianze alla famiglia.