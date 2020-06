Moto contro la fiancata di un furgone: centauro muore sul colpo

Cronaca

San Giovanni in Marignano

| 13:02 - 24 Giugno 2020

La moto del giovane che ha perso la vita. Foto Ballante.

Tragedia sulle strade di San Giovanni in Marignano: un uomo, le cui generalità non sono state ancora rese note, ha perso la vita poco fa, alle 12.30 di questa mattina (mercoledì 24 giugno), dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Viaggiava a bordo di una moto Benelli, in direzione Cattolica, quando in via Malpasso, davanti allo stabilimento della Gilmar, è avvenuto lo scontro fatale: secondo una prima ricostruzione della dinamica, un furgone Ford Transit ha svoltato a sinistra, colpendo la moto sulla fiancata destra. L'impatto è stato fatale al centauro, che è stato sbalzato con violenza dalla sella.

All'arrivo dell'ambulanza e dell'automedica non c'era già più nulla da fare per lo sfortunato centauro. Sul posto, oltre al personale del 118, anche una pattuglia dei Carabinieri.