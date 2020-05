VIDEO Antenna Viserba: scoppia la rivolta. Dopo le proteste l’azienda rinuncia all’installazione

Cronaca

Rimini

| 16:09 - 13 Maggio 2020

Le proteste dei cittadini hanno spinto la compagnia telefonica Iliad a sospendere i lavori per l'installazione dell'antenna in un terreno privato di Via Baroni. Lo ha comunicato la stessa amministrazione comunale, che ha rimarcato quanto i lavori fossero regolarmente autorizzati e conformi alle leggi vigenti, come valutato da Comune di Rimini, Ausl Romagna, Arpae e Soprintendenza. Questa mattina (mercoledì 13 maggio), all'arrivo della gru per l'installazione dell'antenna, alcuni residenti sono scesi in strada a protestare e ci sono stati anche momenti di tensione che hanno richiesto l'intervento della Polizia. L'amministrazione comunale ribadisce la propria disponibilità a confrontarsi con la stessa azienda, per individuare un'eventuale collocazione alternativa all'impianto autorizzato, tenendo conto delle sensibilità e dei rilievi espressi dai residenti nella zona.